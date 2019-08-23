برنامج الغذاء العالمي : 3 ملايين شخص في جمهورية إفريقيا الوسطى بحاجة لمساعدات إنسانية

دعا برنامج الغذاء العالمي ، اليوم الجمعة ، الجهات المانحة لتمويل أكبر أزمة إنسانية في العالم وهي الأزمة في جمهورية إفريقيا الوسطي. وقال المتحدث باسم البرنامج ، هيرفيه فيرهوسل ، إن 3 ملايين شخص في جمهورية إفريقيا الوسطى يحتاجون للمساعدات الإنسانية أي شخصين من بين كل 3 أشخاص، مما يجعلها أكبر أزمة إنسانية في العام بعد سوريا واليمن.

وأوضح أن النزاع الداخلي المسلح المطول منذ عام 2014 أدى إلى تدمير البلاد، وأجبر الناس على الفرار من منازلهم، وتسبب في نزوح واحد من بين كل أربعة مواطنين ، وبلغ عدد المشردين 600 ألف شخص، ولجأ أكثر من 500 ألف شخص آخر إلى البلدان المجاورة.

المصدر : الوكالات