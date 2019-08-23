الصين تطور طائرة إنقاذ بدون طيار تعمل بسيطرة الدماغ

طور باحثون صينيون طائرة إنقاذ بدون طيار يسيطر عليها الدماغي قادرة على تحديد المواقع بشكل دقيق وموثوق به في العواصف الرملية والضباب وغير ذلك من ظروف الطقس سيئ الرؤية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا " ، اليوم الجمعة ، أن معهد بكين التابع للأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات مطورة الطائرة الجديدة ي أوضح أن نظام هذه الطائرة يأتي بشكل أساسي في شكل سماعات رأس مزودة بأقطاب كهربائية يمكنها اكتشاف النشاط الكهربائي للدماغي أو موجات الدماغي باستخدام تخطيط أمواج الدماغ (إي إي جي).

وتتغير موجات الدماغ البشرية وفقا لتصرفات ومشاعر الشخص. فعندما تهيمن الموجات البطيئة يشعر الناس بالتعب أو الهبوط أو الكسلي بينما يشعرون بالنشاط والإثارة أو فرط التوتر فيما لو كانت الموجات الدماغية المهيمنة عالية.

وعندما يشاهد المستخدمون الصور الملتقطة من قبل الطائرة دون طياري والمنقولة في الوقت الفعلي من مواقع الكوارثي ستقوم المستشعرات الموجودة على سماعات الرأس بتسجيل وتجميع التغييرات في أمواج الدماغ الخاصة بهم. وبعد ذلكي سيقوم نظام تحليل بيانات تخطيط أمواج الدماغي بعد إجراء سلسلة من التحليل والحسابي بتحديد الأهداف وإبلاغها للطائرة دون طيار..ولا يحتاج المستخدمون إلى التحدث أو الإيماء.

وليس من النادر مراقبة إشارات الدماغ في الوقت الحاضري لكن العديد من الأجهزة المخبرية المتقدمة المستخدمة حالياً لا تزال تواجه صعوبة في تفسيرها. وقال الباحثون إن نظام التحكم في الدماغ يمكن أن يعوض عن هذه العيوب.. ويمكن للنظام قراءة موجات الدماغ بالميلي ثانيةي ما يسمح للطائرة دون طيار بتحديد الأهداف في نفس الوقت تقريبًا عندما يكتشفه المستخدم.

وتستخدم معظم طائرات الإنقاذ حاليا نظاما للتعرف على الصوري يمكنه تحديد الأهداف بعد مقارنتها بالمواضيع المرجعية المخزنة في النظام.. ومع ذلك وفي ظروف "العالم الحقيقي"ي إذا كان الهدف مغطى جزئيًا أو إذا كانت هناك عاصفة رملية أو ضباب كثيف يؤثر على الضوء في موقع الإنقاذي فستواجه الطائرات دون طيار صعوبة في المهمة.

ويمكن لطائرة الإنقاذ التي يسيطر عليها الدماغي التي تحدد الأهداف بمساعدة أعين المستخدمين معرفة ما الذي لن تتمكن الطائرة التقليدية من اكتشافه في المواقف المعقدة..ومثل لعبة الاختباء والسعي فحتى لو أظهر الشخص المختبئ قدمه دون مبالاة يمكن للباحث التعرف عليه أو إلقاء نظرة سريعة عليه بينما قد لا تستطيع الآلة ذلك.

وقال الباحثون إن النظام المبتكر يمكن أن يزيد من دقة قدرات التعرف للطائرات بدون طيار بنسبة 20 في المئة.

المصدر : الوكالات