الألعاب الإفريقية-2019 : السباحون الجزائريون يحصدون 4 ميداليات جديدة مع رقمين وطنيين

افتك المنتخب الجزائري للسباحة، أربع ميداليات جديدة منها فضية واحدة، وتحسين رقمين قياسين وطنيين، ليبلغ المجموع 14 ميدالية (3 ذهب)، أمسية الجمعة، عقب نهائيات اليوم الثالث وقبل الأخير من منافسات السباحة للألعاب الإفريقية-2019، بمسبح المركب الأولمبي "محمد الخامس" بالدار البيضاء (المغرب).

يواصل السباح الواعد عبد الله عرجون (18 سنة)، تقديم مستويات رائعة في هذا الموعد القاري، حيث أضاف إلى سجله، فضية تخصص 50 متر على الظهر بزمن (25 د 61 ج)، محسنا الرقم القياسي الجزائري الذي كان بحوزته على مرتين في يوم واحد، ففي التصفيات حقق (25 ثا 88 ج)، مع العلم أن رقمه السابق قدر (26 ثا 10 ج). بدورها، تحصلت ماجدة شيباراكة على الميدالية البرونزية لسباق 400 متر سباحة بتوقيت (4 د 24 ثا 60 ج).

كما أهدى فريق التتابع الرجالي برونزية سباق 4 مرات 200 متر سباحة حرة بتوقيت (7 د 41 ثا 49 ج)، وسار فريق التتابع المختلط على نفس المنوال ببرونزية تخصص 4 مرات 100 متر سباحة حرة (3 د 39 ثا 82 ج).

من جانبه اكتفى أنيس جاب الله بالمركز الرابع في نهائي 400 متر سباحة حرة (3 د 56 ثا 02 ج)، لكنه حطّم الرقم القياسي الجزائري القديم الذي صمد منذ 14 سنة كاملة لفائدة محرز مبارك (د 3 56 ثا 03 ج).

وبالتالي يرتفع رصيد الجزائر في رياضة السباحة إلى مجموع 14 ميدالية (3 ذهب، 5 فضة، 6 برونز).

وتختتم منافسات السباحة ضمن النسخة الـ12 للألعاب الإفريقية بمسبح المركب الأولمبي "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء، غدا السبت 24 أغسطس الجاري.

المصدر :وأج