نقابات عمالية واحزاب تلتقي اليوم السبت بالعاصمة في خطوة لإيجاد حل للازمة التي تمر بها البلاد

تلتقي اليوم السبت نقابات عمالية وأحزاب سياسية لبحث وتدارس أخر المبادرات لبلورة تصور قد يفضي إلى تجاوز الظرف الحالي.

و أكد عضو اللجنة الوطنية للحوار والوساطة عبد الوهاب بن جلول ان جل المتدخلين الذين استقبلتهم اللجنة ان الحوار أصبح أكثر من ضرورة مع اقتراحهم لتشكيل سلطة مستقلة تشرف على الانتخابات الرئاسية.

ويرى بن جلول في هذا الصدد" ان الحوار لامناص منه وانه يأتي استجابة لرغبة المواطنين من اجل حل المشاكل الاجتماعية وهذا لا يكون إلا بانتخاب رئيس يعبر عن الإرادة الشعبية ولابد من توفير ضمانات القانونية لاستحداث سلطة تشرف على الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها".

ومن جهته يرى في هذا الخصوص سليمان اعراج أستاذ العلوم السياسية " أن الحوار يجب أن يحتكم للآليات القانونية التي ستساهم في إيجاد مخرج للازمة مع ضمان الحريات والحقوق وهو ما تفرضه قوانين الديمقراطية".

ويتفق الجميع أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية عن طريق تنظيم انتخابات رئاسية تخدم المصلحة العامة للبلاد.

المصدر: الإذاعة الجزائرية