كأس إفريقيا للاعبين المحليين-2020 : بلماضي يستدعي22 لاعبا لتربص مبرمج من 26 إلى 28 أوت

استدعى المدرب الوطني للمنتخب الجزائري للاعبين المحليين جمال بلماضي ، 22 لاعبا لإجراء تربص من 26 إلى 28 أغسطس بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) استعدادا للاستحقاقات الرسمية القادمة، حسب ما أعلنت عنه اليوم السبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأوضحت الفاف على موقعها الرسمي بأن التربص المذكور سيسمح للمدرب الوطني بمعاينة كل اللاعبين المستدعين و خاصة أولئك الذين شاركوا مع أنديتهم في المنافسات الإفريقية للأندية مثل اتحاد الجزائر و شبيبة القبائل وكذا فريق نادي بارادو و شباب بلوزداد.

هذا التربص الذي كان مبرمجا آنفا ليوم 24 أوت ، أجل بيومين ، حيث سيختتم بلقاء ودي ضد منتخب دون 23 سنة الذي يستعد بدوره للمواجهة المزدوجة ضد غانا لحساب الدور الأخير لتصفيات كأس إفريقيا دون 23 سنة، المقررة في شهر سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة الـــــ 22 المدعوة من طرف المدرب الوطني ، جمال بلماضي ، الذي سيسجل بالمناسبة عودته للميادين منذ التتويج القاري مع الخضر في مصر ، وتضم 22 لاعبا ينشطون كلهم في البطولة المحترفة الأولى.

ويستعد منتخب اللاعبين المحليين للقاء الذهاب (يوم 20 سبتمبر المقبل بالجزائر) ضد نظيره المغربي (حامل اللقب) لحساب الدور التّصفوي الأخير من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين و المقررة مرحلتها النهائية بالكاميرون.

وستدور مباراة الإياب ما بين 18 و 20 أكتوبر المقبل بالمغرب. وتجمع المواجهة المزدوجة الثانية للمنطقة الأولى بين منتخبي تونس و ليبيا.

قائمة اللاعبين الـــ 22 المعنيين بالتربص:

حراس المرمى: قاية مرباح حارس نصر حسين داي و أسامة بن بوط حارس مرمى شبيبة القبائل .

خط الدفاع: رضواني سعدي (وفاق سطيف) - وليد علاطى (مولودية الجزائر) - رضوان شريفي (اتحاد الجزائر) - نبيل لعمارة (مولودية الجزائر) - فاروق شافعي (مولودية الجزائر) -مصطفى خيراوي (اتحاد الجزائر) - سفيان بوشار (شباب بلوزداد) - مصطفى بوشينة (نادي بارادو).

خط الوسط: الطيب حمودي (نادي بارادو) - ميلود ربيعي (مولودية الجزائر) - الطاهر بن خليفة (اتحاد الجزائر) - محمد بن خماسة (اتحاد الجزائر) - سفيان بن دبكة (مولودية الجزائر) - أمير سعيود (شباب بلوزداد).

خط الهجوم: حسين سالمي (شباب بلوزداد) - حسام غشة (وفاق سطيف) - أكرم جحنيط (وفاق سطيف) - حمزة بلحول (شباب بلوزداد) - رياض بن عياد (نادي بارادو) - كريا بن شاعة (اتحاد الجزائر).

المصدر : وأج