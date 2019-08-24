حماية مدنية : 7 حالات غرق في ظرف 48 ساعة

24/08/2019 - 15:48

أحصت مصالح المديرية العامة للحماية المدنية،  خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، سبع حالات غرق، حسب ما أفادت به ذات الهيئة، اليوم  السبت، في بيان لها.

و أوضح البيان أن مصالح الحماية المدنية تدخلت في الفترة ما بين 22 و إلى  غاية الساعة الثامنة صباحا من 24 أغسطس الجاري، لانتشال سبع ضحايا توفوا غرقا.

و في هذا الإطار، تم تسجيل حالتي غرق بشاطئي مداغ و الشاطئ الكبير المسموحين  للسباحة، بولاية وهران، علما أن الحادثتين "وقعتا خارج أوقات الحراسة"، فيما  تم أيضا تسجيل حالتين أخريين بشاطئ شقرون و شاطئ إنجليز (الممنوع للسباحة)،  بولاية عين تيموشنت.

و بولاية بجاية، توفي شخصان غرقا بالشاطئ الصخري المسمى تاملحة، الممنوع  للسباحة و شاطئ تاخزويط، بالإضافة إلى الحالة السابعة التي لاقت حتفها غرقا  بشاطئ تارزقينة بولاية الشلف، يضيف المصدر ذاته.

المصدر :وأج

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