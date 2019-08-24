حماية مدنية : 7 حالات غرق في ظرف 48 ساعة

أحصت مصالح المديرية العامة للحماية المدنية، خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، سبع حالات غرق، حسب ما أفادت به ذات الهيئة، اليوم السبت، في بيان لها.

و أوضح البيان أن مصالح الحماية المدنية تدخلت في الفترة ما بين 22 و إلى غاية الساعة الثامنة صباحا من 24 أغسطس الجاري، لانتشال سبع ضحايا توفوا غرقا.

و في هذا الإطار، تم تسجيل حالتي غرق بشاطئي مداغ و الشاطئ الكبير المسموحين للسباحة، بولاية وهران، علما أن الحادثتين "وقعتا خارج أوقات الحراسة"، فيما تم أيضا تسجيل حالتين أخريين بشاطئ شقرون و شاطئ إنجليز (الممنوع للسباحة)، بولاية عين تيموشنت.

و بولاية بجاية، توفي شخصان غرقا بالشاطئ الصخري المسمى تاملحة، الممنوع للسباحة و شاطئ تاخزويط، بالإضافة إلى الحالة السابعة التي لاقت حتفها غرقا بشاطئ تارزقينة بولاية الشلف، يضيف المصدر ذاته.

المصدر :وأج