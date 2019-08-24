حوادث المرور تسرق 12 روحا وتخلف 55 مصابا في 48 ساعة الأخيرة

لقي 12 شخصا حتفهم، فيما أصيب 55 آخرين بجروح متفاوتة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، في عدة حوادث مرور خطيرة سجلت على المستوى الوطني، حسب ما أفادت به ، اليوم السبت ، المديرية العامة للحماية المدنية في بيان لها.

و تدخلت وحدات الحماية المدنية في الفترة ما بين 22 و إلى غاية الثامنة صباحا من 24 أغسطس الجاري، إثر وقوع 14 حادث مرور خطير، تسبب في وفاة 12 شخصا و إصابة 55 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

و قد سجلت أثقل حصيلة بولاية سكيكدة ، بوفاة شخصين و إصابة أربعة آخرين بجروح، نتيجة اصطدام بين سيارتين سياحيتين بالطريق الوطني السيار شرق-غرب رقم 1، تحديدا بدائرة الحروش ، يوضح البيان .

المصدر : وأج