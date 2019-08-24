ألعاب إفريقية2019 لمسابقة الترياتلون: ميدالية برونزية للجزائري أسامة هلال

أحرز الجزائري أسامة هلال الميدالية البرونزية لمسابقة الترياتلون ذكور، التي جرت منافساتها اليوم السبت بضفة وادي أبي رقراقي لحساب الدورة الــ 12 للألعاب الإفريقية التي يستضيفها المغرب إلى غاية 31 أغسطس الجاري.

وأنهى هلال المسابقة في ظرف (58 د 47 ثا) خلف المغربيين بدر سيوان (57د 48 ثا) ومحمد المهدي الصديق (58د 04 ثا) المتوجين على التوالي بالميداليتين الذهبية والفضية .

و في صنف الإناث ، احتلت الجزائريتان كهينة مباركي (1د 11ثا 38) و إيمان مالجي (1د 12ثا 57) على التوالي المركزين الخامس و السادس.

وعاد لقب المسابقة النسوية للمصرية بسملة السلموني بتسجيلها توقيت 1 س و07 د و34 ثي متقدمة على براون لورين إليزابيث من زيمبابوي بتوقيت 1 س و07 د و25 ثي تليها في المركز الثالث مواطنتها كويبيرز ندي لييغ بتوقيت 1 س و08 و57 ث.

و تتواصل منافسات الترياتلون للألعاب الإفريقية-2019 يوم غد الأحد بإجراء سباق التناوب المختلط.

المصدر : وأج