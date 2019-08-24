مقتل 12 شخصا في هجوم منسوب لجماعة بوكو حرام في النيجر

قتل 12 شخصا في هجوم نسب إلى جماعة "بوكو حرام"في جنوب شرق النيجر على الحدود مع نيجيريا، اليوم السبت ، حسبما أفاد مسؤول محلي. ووقع الهجوم مساء أمس الجمعة في منطقة غيسكيرو الحدودية في إقليم ديفا قرب بحيرة تشاد ، حيث تنشط مجموعات مسلحة مع مهربين يقتلون ويخطفون سكان المجتمعات المحلية في خضم تنافسهم على الأموال والنفوذ.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول محلي منتخب قوله "قتل 12 قرويا يوم الجمعة، على أيدي عناصر (بوكو حرام)"، مشيرا إلى أن 11 منهم قتلوا بالرصاص دون أن يضيف مزيدا من التفاصيل.

وتشكل المنطقة المتاخمة لنهر يوبي، بين النيجر ونيجيريا ، منذ سنوات مسرحا لحوادث القتل والخطف على أيدي جماعة (بوكو حرام) المتطرفة. وخلف تمرد (بوكو حرام) الذي بدأ في 2009 في شمال شرق نيجيريا مقتل أكثر من 27 ألف شخص ونزوح 1،8 مليون شخص في هذا البلد.

وإمتد العنف إلى النيجر المجاورة وتشاد والكاميرون ما دفع هذه الدول لتشكيل تحالف عسكري إقليمي هو القوة المختلطة متعددة الجنسيات ، لمواجهة المتمردين. وحسب بيانات للأمم المتحدة، فقد قتلت (بوكو حرام) في النيجر ، 88 مدنيا في مارس المنصرم ، فيما أجبر أكثر من 18 ألف شخص على الفرار من منازلهم بعد سلسلة اعتداءات دامية.

اليونيسيف: 1،9 مليون طفل محرمون من الدراسة بسبب تصاعد العنف ضد مؤسسات التعليم

وغير بعديد عن هذه الاعتداءات ، وفي ملف على علاقة بالملف الأمني الخالص ، أفادت أمس الجمعة منظمة اليونيسف في تقرير جديد لها أن أزيد من 1،9 مليون طفل حرموا من الدراسة في غرب ووسط إفريقيا بسبب تصاعد الهجمات وتهديدات العنف الموجهة ضد مؤسسات التعليم في المنطقة . وحسب ذات التقرير فإنه تم إغلاق 9 آلاف و272 مدرسة في بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي والنيجر ونيجيريا بسبب "انعدام الأمن". وتخص هذه المعطيات الفترة الممتدة من بداية يناير إلى غاية يونيو 2019.

ويحذر التقرير الأممي الذي يحمل عنوان "التعليم تحت التهديد في غرب ووسط إفريقيا" من أن الاستهداف المتعمد للمدارس والطلاب والمدرسين يكتسح المنطقة بأسرها مما يحرم الأطفال من حقهم في التعلم ويؤثر على حياتهم ومستقبلهم.

ويورد التقرير أن انتشار انعدام الأمن في شمالي غرب وجنوبي غرب الكاميرون أدى إلى إغلاق أكثر من 4 لاف و400 مدرسة، 2000 منها تم إغلاقها في بوركينا فاسو وأزيد من 900 في ماليي مشيرا إلى أن "كل هذه المرافق التعليمية أغلقت أو توقفت قسريا بسبب ارتفاع معدلات العنف في هذه البلدان".

المصدر : الوكالات