كأس الكونفدرالية الإفريقية : بلوزداد في الدور المقبل على حساب القطن التشادي بهدفين مقابل صفر

24/08/2019 - 18:08

تأهل شباب بلوزداد للدور السادس عشر من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد فوزه على  نادي القطن التشادي بنتيجة (2-0)،  الشوط الأول (1-0)، في لقاء إياب الدور التمهيدي للمنافسة  القارية جمع بينهما عشية اليوم السبت بنجامينا.

وجاءت الأهداف عن طريق حمزة بلحول (د4) وأمير سعيود (د 67) لشباب بلوزداد.  و كان شباب بلوزداد قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة (2-0) ليضمن بذلك مروره  للدور المقبل.

و في الدور المقبل سيواجه حامل الكأس الجزائرية المتأهل من نادي بيراميدز  المصري و نجم الكونغو حيث انتهي لقاء الذهاب (4-1) لصالح النادي المصري.

وسيجري ذهاب الدور المقبل ما بيم 13 و 15 سبتمبر و الإياب ما بين 27 و 29  سبتمبر .

المصدر : وأج 

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