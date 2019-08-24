كأس الكونفدرالية الإفريقية : بلوزداد في الدور المقبل على حساب القطن التشادي بهدفين مقابل صفر

تأهل شباب بلوزداد للدور السادس عشر من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد فوزه على نادي القطن التشادي بنتيجة (2-0)، الشوط الأول (1-0)، في لقاء إياب الدور التمهيدي للمنافسة القارية جمع بينهما عشية اليوم السبت بنجامينا.

وجاءت الأهداف عن طريق حمزة بلحول (د4) وأمير سعيود (د 67) لشباب بلوزداد. و كان شباب بلوزداد قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة (2-0) ليضمن بذلك مروره للدور المقبل.

و في الدور المقبل سيواجه حامل الكأس الجزائرية المتأهل من نادي بيراميدز المصري و نجم الكونغو حيث انتهي لقاء الذهاب (4-1) لصالح النادي المصري.

وسيجري ذهاب الدور المقبل ما بيم 13 و 15 سبتمبر و الإياب ما بين 27 و 29 سبتمبر .

المصدر : وأج