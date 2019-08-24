"الكبش الساحر" لصادق الكبير في المهرجان الدولي لفيلم الأطفال بسان دييغو بالولايات المتحدة

يشارك الفيلم الروائي الطويل الموجه للأطفال "الكبش الساحر" للمخرج الجزائري صادق الكبير في المهرجان الدولي لفيلم الأطفال بسان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية الذي افتتحت فعالياته أمس الجمعة وفقا للمنظمين.

ويتناول هذا العمل -في 92 دقيقة- موضوع محبة الحيوانات وحمايتها من خلال قصة رحلة مدرسية سحرية لمجموعة من التلاميذ إلى حديقة الحيوانات رفقة معلمتين ودليل الرحلة الذي يتطرق في حواراته مع التلاميذ لأهمية محبة الحيوانات وحمايتها.

والفيلم من بطولة المخرج الذي يؤدي دور دليل الحديقة ومديرها الأسبق حيث يتحول أحيانا وأمام المرآة إلى "كبش" ولا تكتشف ذلك إلا التلميذة المجتهدة "خولة" -التي تؤدي دورها كرومي أمينة من ولاية أدرار- والتي تتحول بدورها إلى "خنفوسة" وتثير بذكائها الكبير اهتمام هذا الدليل فتنشأ بينهما علاقة حوارية سحرية.

ويشارك أيضا في هذا العمل - الذي تقدم حواراته بالعربية الفصحى - حوالي العشرين طفلا من مختلف مناطق الجزائر تتراوح أعمارهم بين 9 و 16 عاما.

وأنجز صادق الكبير -وهو أيضا قاص وكاتب مسرحي- العديد من الأفلام الوثائقية والبرامج التلفزيونية الموجهة لشريحة لأطفال وباللغات العربية والأمازيغية والفرنسية وبعضها موجه لذوي الاحتياجات الخاصة كما أنه يعتبر أول من أنجز شريط مرسوم جزائري بالأمازيغية.

وستعرض هذه الطبعة من مهرجان سان دييغو 150 فيلما من 30 بلدا بينها 17 عملا طويلا و64 قصيرا من عدة بلدان على غرار الولايات المتحدة وتركيا وسنغافورة والهند وأستراليا.

ويهدف المهرجان الدولي لفيلم الأطفال لسان دييغو (جنوب كاليفورنيا بجنوب غرب الولايات المتحدة) إلى "ترقية صناعة الأفلام الموجهة للأطفال من خلال الجمع بين التربية والترفيه" وهذا عبر تقديم آخر الأعمال الموجهة للأطفال من مختلف البلدان.

المصدر :وأج