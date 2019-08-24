ابتداء من الغد : الجزائر حاضرة في طوكيو بــ 5 مصارعين في بطولة العالم للجيدو 2019

يشارك المنتخب الجزائري للجيدو المكون من خمسة مصارعين في البطولة العالمية للعبة المقررة التي ستنطلق يوم غد الأحد وتتواصل إلى يوم 31 من الشهر الجاري، بالعاصمة اليابانية حسب ما أوضحته الاتحادية الجزائرية للجيدو.

لدى الإناث، ستواجه المصارعتان الجزائريتان أمينة بلقاضي (-63 كلغ) و كوثر وعلال (-78 كلغ) على التوالي البريطانية آليس شلنسنجر و الإكوادورية فانيسا شالا.

لدى الذكور، ستشارك الجزائر بثلاثة مصارعين و هم فتحي نورين (-73 كلغ)، عبد الرحمن بن عمادي (+90 كلغ) و الياس بو يعقوب (- 100 كلغ).

في الدور الأول، يتقابل نورين مع الهايتي فيليب ميتيلوس، بينما يواجه بن عمادي المعفي من الدور الأول الكولومبي فراسيسكو بالانتا فيما يتحدى بويعقوب الكرواتي زلاتكو كومنبتش.

وسيكون مونديال-2019 الذي يعرف مشاركة 839 مصارع من 148 بلدا مؤهلا لأولمبياد-2020.

المصدر : وأج