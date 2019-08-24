العاب إفريقية-2019للسباحة في يومها الأخير : 7 ميداليات منها ذهبيتان للجزائر

أحرز سباحو المنتخب الجزائري على 7 ميداليات جديدة (2 ذهبية - 2 فضية - 3 برونزية) في ختام اليوم الرابع و الأخير لمنافسات السباحة للألعاب الإفريقية-2019 التي جرت اليوم السبت بالمسبح الأولمبي لمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وجاءت ميداليتا المعدن النفيس بواسطة عبد الله عرجون في سباق 100م على الظهر (65 ثا 02) و جواد سعيود في سباق 200م 4 سباحات (2د 02 ثا 95).

ونال الميداليتين الفضيتين كل من أسامة سجنون في سباق 50م/سباحة حرة (22ثا 19) و رانية نفسي في سباق 200م/4 سباحات (2د 20ثا 57) بينما حصلت كل من ماجدة شباراكة (800 م/سباحة حرة/ 9د 07ثا 21) و فريق التتابع 4 مرات 100م ذكورا و إناثا على الميداليتين البرونزيتين.

بفضل الميداليات الجديدة، أصبح في رصيد منتخب السباحة في ألعاب-2019 21 ميداليات (5 ذ - 7 ف - 9 ب).

المصدر : وأج