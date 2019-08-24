رابطة أبطال إفريقيا: شبيبة القبائل تتأهل إلى الدور الــ16

24/08/2019 - 21:09

تأهل نادي شبيبة القبائل إلى الدور السادس عشر  لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم ، رغم انهزامه أمام مضيفه نادي المريخ  السوداني (2-3)، الشوط الأول (0-1) ، برسم إياب الدور التمهيدي الذي جمع بينهما  أمسية السبت بملعب أم درمان (السودان). 

وتقدم الضيوف في النتيجة عبر ثنائية بكري المدينة (د 45 /ض.ج) و (د 75) وهدف  عبد الرحيم طاق (د 57)، قبل أن تستفيق تشكيلة الشبيبة في الرمق الأخير من  اللقاء عبر المهاجم حمزة بانوح (د 90+1)، وزميله توفيق عداي من ركلة جزاء  (90+4).

وبالتالي ضمن فريق "الكناري" تأهله بفضل هدفي الوافدين الجديدين، بعدما حقق  الفوز في مباراة الذهاب بواقع (1-0)، يوم 9 أغسطس بملعب "الوحدة المغاربية" ببجاية.

ويسعى، فريق اتحاد الجزائر، الممثل الجزائري الثاني في أغلى منافسة قارية  للأندية، إلى تأكيد بطاقة عبوره إلى الدور المقبل، عندما يستضيف نادي سونيداب  النايجيري بملعب 5 جويلية (45ر20 سا). وتفوق أشبال المدرب بلال دزيري في  مواجهة الذهاب (2-1) بنيامي.

المصدر : وأج

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