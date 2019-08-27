الوظيفة العمومية : أول محرم عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، فإن يوم أول محرم سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة.

وأوضح ذات المصدر أنه "يتيعن على المؤسسات والادارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

وذكرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الاداري أن هذا الاجراء يأتي طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم المتضمن قائمة الاعياد القانونية.