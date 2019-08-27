ولد السالك:حضور الصحراء الغربية في قمة "تيكاد 7" باليابان يثبت أنها "حقيقة لارجعة فيها"

أكد وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد السالك هذا الثلاثاء بمدينة يوكوهاما أن حضور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في القمة السابعة لمؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا (تيكاد7) دليل على ان الدولة الصحراوية "حقيقة لا رجعة فيها".

وقال الوزير الصحراوي في تصريح للصحافة على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة تيكاد 7 المقررة بداية من هذا الأربعاء إن حضور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في هذه القمة "يدل على انها حقيقة لا رجعة فيها"، مشيرا الى أنه "بعد ابيدجان ومابوتو وبروكسيل حيث شاركت الجمهورية الصحراوية في اجتماعات تخص الشراكة مع الاتحاد الاوروبي واليابان ودول الجامعة العربية، ها هي اليوم تحضر قمة تيكاد 7 بين الاتحاد الافريقي واليابان"، مما يعد --كما قال-- "دليلا على ان مسيرة الدولة الصحراوية لتبوء مكانتها بين الأمم حقيقة لا رجعة فيها ولا يمكن إيقافها".

وأَضاف في السياق ذاته "إن الشعب الصحراوي له الحق في الوجود على غرار باقي شعوب العالم ويجب ان يأخذ مكانه بين الامم".

واعتبر رئيس الدبلوماسية الصحراوية ان الاتحاد الافريقي "أصبح في الوقت الحالي قوة متحدة على أساس مبادئه وميثاقه"، مشيرا الى أن "المغرب لم يتمكن من عرقلة هذا الموقف الإفريقي، وبالتالي مشاركة الدولة الصحراوية في قمة تيكاد 7".