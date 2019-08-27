كرة القدم/تصفيات/أولمبياد-2020/الدور الثاني/ذهاب: الجزائريات في مواجة النيجيريات

يواجه المنتخب الجزائري النسوي لكرة القدم, نظيره النيجيري هذا الاربعاء (سا 00ر19) بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة لحساب ذهاب الدور التصفوي الثاني (المنطقة الإفريقية), المؤهلة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتحسبا لهذا الموعد الهام, يوجد المنتخب الجزائري للسيدات في تربص مغلق منذ يوم 18 أغسطس الماضي تحت إشراف المدرب الجديد كمال بتينة الذي خلف على العارضة الفنية المدربة السابقة راضية فرتول.

وستكون مهمة اللاعبات الجزائريات صعبة أمام منتخب نيجيريا ذي الوزن الثقيل والمتعود على المشاركة في المواعيد الأولمبية النهائية, بينما تبقى التشكيلة الوطنية على وقع اقصاء مر في المرحلة النهائية لكان-2018 بغانا بعد تسجيلها لثلاث هزائم في نفس العدد من المباريات.

وستجري مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل 3 سبتمبر بلاغوس.

برنامج الدور الثاني (ذهاب):

يوم 26 أوت: إثيوبيا - الكاميرون 1-1

يوم 28 أغسطس:

البليدة : الجزائر - نيجيريا

كنشاسا: الكونغو الديمقراطية - غينيا الاستوائية

ليبرفيل: الغابون - غانا

بلانتير: مالاوي - كنيا

لوزاكا: زامبيا - زيمبابوي

30 أوت:

قابورون: بوتسوانا - جنوب إفريقيا .

المصدر: واج