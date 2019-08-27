وزير الصحة يتوعد باتخاذ إجراءات ضد المتسببين في ندرة الأدوية

توعد وزير الصحة و إصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، هذا الثلاثاء من البليدة باتخاذ إجراءات ضد المتسببين في مشكل تذبذب و ندرة الأدوية على المستوى الوطني.

و أوضح ميراوي خلال ندوة صحفية عقدها في ختام زيارة عمل و تفقد لعدد من المنشآت التابعة لقطاعه بالولاية، انه "سيتم اتخاذ إجراءات ضد كل من يتسبب في تذبذب و ندرة الأدوية" مشددا بالقول "لا اسمح لأي كان للقيام بهذه الممارسات من اجل أغراض أخرى".

و كشف عن أن مصالحه فتحت "تحقيقا معمقا في هذا المجال و سيتم الإعلان عن نتائجه قريبا لأننا لا نستطيع وضع تشخيص محدد للوضع مادام أن نتائج التحقيق لم تظهر بعد".

كما أشار وزير الصحة إلى استحداث على مستوى الوزارة ما يسمى ب"لجنة اليقظة" و هي مكونة من المدير العام للصيدلية والنقابة الوطنية للصيادلة وموزعي الصيدلانيات والمجلس الوطني لأخلاقيات المهنة والمنتجين، وذلك للمتابعة الأسبوعية للوضع على المستوى الوطني بالإضافة إلى إعطائه تعليمات لتنصيب نفس اللجنة على مستوى الولايات للقيام بزيارات تفتيشية وتحديد الخلل في سلسلة التوزيع .

و شدد ميراوي على أن البرنامج السنوي الذي تسطره الوزارة لتوزيع الأدوية "كاف إلا أننا سجلنا تذبذبات و ندرة" و "لهذا يتوجب علينا تحديد الخلل في سلسلة توزيع الأدوية لمعالجته"، مضيفا "سنعرف الخلل بالتعاون مع جميع الشركاء الاجتماعيين".