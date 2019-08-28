مركب الحديد والصلب لبلارة يدخل حيز الخدمة بصفة كاملة نهاية نوفمبر 2019

من المقرر أن يدخل مركب الحديد و الصلب لبلارة (جيجل) ، ثمرة الشراكة بين الجزائر و قطر، حيز الخدمة بصفة كاملة في نهاية نوفمبر 2019 ، حسبما جاء في بيان لوزارة الصناعة و المناجم نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي.

و خلال لقاء جمعها بسفير قطر بالجزائر، حسان إبراهيم المالكي الثلاثاء، رحبت وزيرة الصناعة والمناجم ، جميلة تمازيرت بالتقدم المحرز في أشغال هذا المجمع و التي بلغت نسبة تقدمها 97 بالمئة والذي من المقرر افتتاحه الرسمي ودخوله حيز الخدمة بشكل كامل في نهاية نوفمبر 2019 "، يضيف ذات المصدر.

و شكلت هذه المقابلة بين السيدة تمازيرت و ممثل الديبلوماسية القطرية بالجزائر فرصة لكلا الطرفين لإجراء تقييم للتعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين الذي يعرف ديناميكية تصاعدية.

في هذا الصدد، رحب الطرفان بالشراكة الجزائرية القطرية في المجال الصناعي وخاصة فيما يتعلق بمجمع بلارة للحديد والصلب (جيجل).

في هذا الاطار، ألحت الوزيرة خلال هذا اللقاء على ضرورة تنويع منتجات الحديد والصلب للمركب لتلبية طلب السوق الوطنية وبالتالي "تقليل من فاتورة واردات الصلب و التوجه نحو التصدير بشكل خاص الى السوق الأفريقية".

و اشار بيان وزارة الصناعة الى أن مركب بلارة للحديد والصلب ذو أهمية وطنية لأنه يهدف إلى تلبية احتياجات السوق من حديد الخرسانة والأسلاك الحديدية ومنتجات الصلب الأخرى.

و حسب معطيات سابقة، فان مركب بلارة هو نتيجة للشراكة بين قطر ستيل الدولية (49 بالمائة) ومجمع ايميتال (46 بالمائة) والصندوق الوطني للاستثمار (5 بالمائة) .

وباستثمار بلغت قيمته 2 مليار دولار ، يضم المجمع 10 وحدات للإنتاج ، وفرنين كهربائيين، ومحطة للغاز الطبيعي ، ومحول كهربائي ، ومصنع للجير ووحدة لمعالجة المياه.