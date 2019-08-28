العاصمة: ترحيل 156 عائلة من سكان الأقبية بحي الجرف نحو سكنات جديدة

تم صبيحة الأربعاء بالعاصمة ترحيل 156 عائلة مقيمة بأقبية في الحي السكني الجرف التابع لبلدية باب الزوار، إلى سكنات جديدة ببلدية برج البحري و ذلك في إطار المرحلة الأولى من العملية 25 لبرنامج إعادة الإسكان لولاية الجزائر.

و أشرفت المصالح الولائية منذ الساعات الأولى من اليوم، على عملية نقل 156 عائلة مقيمة منذ سنوات في أقبية بعمارات حي الجرف إلى السكنات الجديدة الواقعة بحي 916 مسكن ببرج البحري وذلك تطبيقا لبرنامج إعادة الإسكان الذي تشرف عليه ولاية الجزائر و الذي أخذ بعين الاعتبار السكنات الهشة و الأقبية كمرحلة جديدة للقضاء على مشكل السكن في الولاية.

و قد سبق لولاية الجزائر السيد عبد الخالق صيودة منذ شهر أن أعطى خلال جلسة عمل مخصصة لقطاع السكن بالولاية، تعليمات للولاة المنتدبين و المدراء المعنيين تقضي بوجوب الإسراع في ضبط قوائم المرشحين للاستفادة من السكن مع ضبط قوائم قاطني السكنات الهشة بإقليم الجزائر العاصمة.

كما سبق لبلدية باب الزوار أن استفادت من برنامج الترحيل شهر مايو المنصرم حيث تم ترحيل 11 عائلة تقيم بحي بوسحاقي تجزئة (ب) بمنطقة الجرف و تم إسكانهم في شقق جديدة ببراقي و الدويرة.