اليوم الـ4 لمونديال الجيدو-2019:إقصاء الجزائرية أمينة بلقاضي في الدور الأول

أقصيت المصارعة الجزائريةأمينة بلقاضي هذا الاربعاء من الدور الأول لمنافسات بطولة العالم-2019 الجارية حاليا باليابان بعد انهزامها أمام البريطانية آليس شلنسنجر في وزن أقل من 63 كلغ (المجموعة الأولى). وجاءت هذه الهزيمة بعد مرور اقل من 21 ثانية من بداية المنازلة بحركة "إيبون" لتحذو حذو مواطنها فتحي نورين الذي دخل غمار المنافسة يوم أمس الثلاثاء والذي عرف هو الآخر اقصاء مبكرا في وزن (73 كلغ), لكنه اجتاز الدور الاول على حساب الهايتي آبال فيليب ميتيلوس بحركة "إيبون" في ظرف 1 د 56 ثا قبل أن يقرر الانسحاب في الدور الثاني.

وتشارك الجزائر في هذه المنافسة الجارية من 25 إلى 31 أغسطس في طوكيو بمجموع خمسة مصارعين.

عند الرجال بن عمادي المعفى من الدور الأول سيواجه الكولومبي فرانسيسكو بالنتا في الدور الثاني بينما يتحدى بويعقوب الكرواتي زلاتكو كومنبتش. اما عند الإناث تقابل كوثر وعلال (-78 كلغ) الإكوادورية فانيسا شالا.

وسيكون مونديال-2019 الذي يعرف مشاركة 839 مصارع من 148 بلدا مؤهلا لأولمبياد-2020.