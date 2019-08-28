﻿ الألعاب الإفريقية 2019 - جمباز: الجزائريان معوج و بورقيق يتوجان بالذهب والفضة

توج الجمبازي الجزائري أحمد معوج بالميدالية الذهبية ومواطنه محمد بورقيق، الفضية، في مسابقة الحركات الأرضية، التي جرت هذا الأربعاء بالرباط، ضمن الألعاب الإفريقية-2019 بالمغرب (19-31 أوت). وتفوق معوج بمجموع 13.533 نقطة على زميله بورقيق (12.966)، في حين عادت البرونزية إلى المغربي نبيل زهير (12.900).

ودوما خلال هذا اليوم الثالث من مسابقات الجمباز، تألق الجزائريان، محمد بوعويشة، بنيله فضية حلق الحصان وسالم لهنى، برونزية الجهاز المتوازي. وعقب ثلاثة أيام من التباري، سيطرت الجزائر مؤقتا على ترتيب المجموع العام للميداليات برصيد 8 ميداليات (3 ذهب، 3 فضة، 2 برونز)، متفوقة على مصر 7 ميداليات (3 ذهب، 3 فضة، 1 برونز) والمغرب (2 برونز).

وكان المعدن النفيس للمنتخب الوطني من نصيب فريق الرجال حسب الفرق وهلال متيجي في المسابقة العامة الفردية أمس الثلاثاء.

وتتواصل منافسات الجمباز للألعاب الإفريقية-2019، مساء اليوم الأربعاء، بينما تختتم غدا الخميس باقي المنافسات المبرمجة.