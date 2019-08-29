الدولي الجزائري بلايلي ينضم للأهلي السعودي بعقد يمتد لثلاث سنوات

انضم اللاعب الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، إلى نادي أهلي جدة السعودي، قادما من نادي الترجي التونسي، بعقد يمتد لثلاث سنوات، حسبما كشفه الفريق الناشط في بطولة الدرجة الأولى، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وجاء في بيان النادي السعودي : "أنهت الإدارة برئاسة المهندس أحمد الصائغ، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، قادما من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".

وكان عقد بلايلي متواصلا مع الترجي التونسي إلى غاية عام 2020، ليتم الكشف اليوم عن توقيعه بالأهلي السعودي بعقد يستمر إلى غاية سنة 2022، لكن دون ذكر القيمة المالية للصفقة.

وشهد الموسم الكروي الفارط تألقا منقطع النظير للاعب السابق لاتحاد الجزائر، حيث توج رفقه نادي العاصمة تونس، بلقب البطولة التونسية المحترفة، ثم قاد فريقه للفوز بلقب رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

واختتم بلايلي (27 سنة) موسمه بمشاركة مميزة مع المنتخب الجزائري خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا-2019 بمصر، أين ساهم بشكل فعّال في تحقيق "الخُضر" للنجمة القارية الثانية في تاريخه.

حيث افتك مكانة أساسية في تشكيلة الناخب الوطني، جمال بلماضي، على حساب المُخضرم ياسين براهيمي، وسجل هدفين ضد السنغال (1-0) بالمجموعات وغينيا (3-0) في الدور ثمن النهائي.

وسيلتقي إبن مدينة وهران في البطولة السعودية بثلاثة من زملائه بالمنتخب، وهم حارسي المرمى رايس مبولحي (الإتفاق) و عزالدين دوخة (الرائد)، فضلا عن المدافع المحوري جمال الدين بلعمري (الشباب).

وفي ختام الموسم الماضي، احتل أهلي جدة السعودي، الصف الرابع بالبطولة المحلية (55 نقطة)، وهو ما يخول له المشاركة في مسابقة رابطة أبطال آسيا لهذا الموسم (2019-2020).

للإشارة أنه بعد رحيل يوسف بلايلي، عن صفوف الترجي التونسي، يحتفظ الطاقم الفني التونسي بثلاثة لاعبين جزائريين وهم عبد القادر بدران، إلياس شتّى وبلال بن ساحة.