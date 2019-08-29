وزارة الصحة تدعو الصيادلة الخواص لتقديم اقتراحات حول النصوص التطبيقية للقانون الجديد

دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور ، محمد ميراوي ، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة الصيادلة الخواص إلى المشاركة في تقديم اقتراحات فيما يخص النصوص التطبيقية المنبثقة عن قانون الصحة الجديد، حسبما أفاد به بيان لذات الوزارة.

وأضاف ذات المصدر أن الدكتور ميراوي أكد خلال استقباله بمقر الوزارة لأعضاء مكتب النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص برئاسة الدكتور مسعود بلعمبري على "مشاركة الصيادلة الخواص في تقديم اقتراحات فيما يخص النصوص القانونية التطبيقية المنبثقة عن قانون الصحة الجديد في شقه المتعلق بمهنة الصيدلي وكذا العمل على ترقية حوار اجتماعي راقي تطبعه الثقة وروح المسؤولية خدمة لقطاع الصحة عامة والمصالح الاجتماعية والمهنة على الخصوص".

وذكر نفس البيان أن اللقاء الذي يدخل في إطار لقاءات الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعين قد تناول كذلك مجموعة من النقاط على غرار "تنظيم مهنة الصيدلي وتحسين شروط أدائه وحمايته أثناء هذه المهمة إلى جانب العمل على ضمان وفرة الأدوية بصفة مستمرة".

المصدر : وأج