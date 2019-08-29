وزارة السياحة تتجه لاستحدث لجنة وزارية مشتركة لحماية منتجات الصناعة التقليدية

أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية ، عبد القادر بن مسعود ، اليوم الخميس ، بوهران ، أنه سيتم استحداث لجنة وزارية مشتركة من أجل حماية منتجات الصناعة التقليدية لاسيما من خلال إعداد قائمة للمنتجات المقلدة.

وأوضح الوزير الذي أعلن عن إجراءات استعجالية لمكافحة هذه الظاهرة المتعلقة بتقليد منتجات الصناعة التقليدية الجزائرية والتي تضر بالاقتصاد الوطني و الصناعة التقليدية والسياحة بصفة عامة ، أن هذه اللجنة ستتشكل من وزارتي السياحة والصناعة التقليدية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى جانب المديرية العامة للجمارك.

وقد أعلن السيد بن مسعود عن هذا القرار خلال زيارة معرض المنتجات التقليدية المنظم بمركز الصناعة التقليدية الكائن بحي الصباح (شرق وهران) حيث التقى بالحرفيين الذين عبروا عن انشغالاتهم لاسيما المتعلقة بمشكل تقليد المنتجات الجزائرية، فضلا عن مشاكل أخرى مرتبطة بصعوبة تسويق منتجاتهم.

ومن بين الانشغالات، قال عارضون للوزير أن منتجات محلية، لاسيما في مجال صناعة المجوهرات، يتم تقليدها في بلدان أجنبية ويتم تسويقها بأثمان منخفضة، معتبرين أن هذه الوضعية تتسبب في خسائر مالية معتبرة للحرفيين ولها تأثير سلبي على مناصب العمل في هذا القطاع.

وأكد الوزير على هذا الوضع أن "ذلك لا يستنزف الاقتصاد الوطني فحسب، إنما يؤثر كذلك على التراث الثقافي الوطني" ، مضيفا أنه يتعين تغيير نظام التسيير الإداري لقطاع الصناعة التقليدية من أجل و ضع حد للبيروقراطية أو التقليل منها و خدمة الصناعة التقليدية.

وقد زار عبد القادر بن مسعود من جهة أخرى ورشة القرية المتوسطية (القرية الأولمبية) التي تندرج في إطار ألعاب البحر المتوسط المرتقب تنظيمها سنة 2021 بوهران حيث اطلع على وضعية الأشغال وتقدمها.

وأوضح مسئولو المشروع بعين المكان أن نسبة تقدم أشغال المشروع تقدر ب 63ر76 بالمائة وسيتم تسليمه في نهاية 2019.

كما أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية على تدشين مركب للألعاب المائية بكريشتل بلدية قديل والذي تم إنجازه في إطار استثمار خاص.

وأشار السيد بن مسعود إلى أن موسم الاصطياف 2019 لاسيما بوهران شهد "نجاحا تاما خصوصا بعد إضافة 2000 سرير" في المنشآت الفندقية لوهران في 2019.

ومن جهة أخرى، أشرف الوزير على وضع حجر أساس إنجاز مؤسسة فندقية خاصة بموقع غير بعيد عن محطة النقل البري للمسافرين "الباهية" وهي المنشأة المتوقع استلامها في 2021 والتي ستتضمن 120 غرفة و24 جناحا ، فضلا عن خدمات أخرى.

المصدر : وأج