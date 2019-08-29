ألعاب إفريقية2019: ميدالية ذهبية للعداء الجزائري عبد المالك لحولو في سباق 400 متر حواجز

أحرز العداء الجزائري عبد المالك لحولو الميدالية الذهبية في سباق 400متر حواجز في السباق النهائي الذي جرى اليوم الخميس بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط ، لحساب النسخة 12 للألعاب الإفريقية الجارية من 19 إلى 31 أغسطس بالمغرب.

وسجل لحولة توقيتا قدره 49 ثا 08 متقدما البوركينابي بينفونو ساوادوقو (49 ثا 25و التونسي محمد التواتي (49 ثا 29 .

بفضل هذا الفوز، أحرزت الجزائر ميداليتها الذهبية الثالثة بعد ميداليتي العربي بورعدة (العشاري) و أمين بوعناني 110متر/حواجز . وتتواصل منافسات ألعاب القوى إلى غاية 30 أغسطس.

المصدر : وأج