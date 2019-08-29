الألعاب الإفريقية-2019 : الملاكم بن شبلة يتوج بالذهب و مساوي يحصد3 فضيات في رفع الأثقال

29/08/2019 - 20:52

نال الملاكم الجزائري عبد الحفيظ بن شبلة الميدالية الذهبية لوزن الـــ 91 كلغ  للألعاب الإفريقية-2019 بالمغرب (19-31  أغسطس) بعد فوزه اليوم الخميس بالرباط على المغربي يونس بعلة في المنازلة  النهائية.

وستواجه الملاكمة الجزائرية رومايسة بوعلام سهرة اليوم الخميس المغربية  ياسمين موستاكي في نهائي وزن الـــ 51 كلغ .

وأحرز المنتخب الجزائري للملاكمة على ثلاث ميداليات برونزية بواسطة كل من  محمد حومري (81 كلغ) و أسامة مرجان (57 كلغ) و محمد فليسي  (52 كلغ).  

فيما تحصل الرباع الجزائري صدام مساوي (96 كلغ) على  ثلاث ميداليات فضية، ضمن الألعاب الإفريقية-2019، في ختام مسابقات اليوم  الخميس .

وحمل مساوي مجموع 351 كلغ، تفاصيلها : 190 كلغ في الخطف و 161 كلغ في النثر،  ليحلّ خلف المصري محمد عبد العليم، في حين عادت البرونزية إلى الأوغندي كوبو  زوبايري.

المصدر : وأج

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