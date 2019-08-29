الألعاب الإفريقية-2019 : الملاكم بن شبلة يتوج بالذهب و مساوي يحصد3 فضيات في رفع الأثقال

نال الملاكم الجزائري عبد الحفيظ بن شبلة الميدالية الذهبية لوزن الـــ 91 كلغ للألعاب الإفريقية-2019 بالمغرب (19-31 أغسطس) بعد فوزه اليوم الخميس بالرباط على المغربي يونس بعلة في المنازلة النهائية.

وستواجه الملاكمة الجزائرية رومايسة بوعلام سهرة اليوم الخميس المغربية ياسمين موستاكي في نهائي وزن الـــ 51 كلغ .

وأحرز المنتخب الجزائري للملاكمة على ثلاث ميداليات برونزية بواسطة كل من محمد حومري (81 كلغ) و أسامة مرجان (57 كلغ) و محمد فليسي (52 كلغ).

فيما تحصل الرباع الجزائري صدام مساوي (96 كلغ) على ثلاث ميداليات فضية، ضمن الألعاب الإفريقية-2019، في ختام مسابقات اليوم الخميس .

وحمل مساوي مجموع 351 كلغ، تفاصيلها : 190 كلغ في الخطف و 161 كلغ في النثر، ليحلّ خلف المصري محمد عبد العليم، في حين عادت البرونزية إلى الأوغندي كوبو زوبايري.

المصدر : وأج