وزير التربية يعلن عن تسوية وضعية 4000 خرّيج من المدراس العليا لتكوين الأساتذة

عقد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بعد ظهر اليوم الخميس اجتماعا إعلاميا مع ممثلي جمعيات أولياء التلاميذ حيث تطرق خلاله إلى جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل دخول مدرسي "جيد" للسنة الدراسية 2019/2020. و في معرض تطرقه لمختلف القرارات التي اتخذتها الحكومة من اجل تكفل أفضل بالأطفال المتمدرسين ذكر الوزير بان دائرته الوزارية ستستلم خلال هذه السنة 656 مؤسسة مدرسية (426 مدرسة ابتدائية و 137 متوسطة و 93 ثانوية). كما ذكر بالمهمة التي أسندها له الوزير الأول و المتعلقة بالتكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة سيستلمون كتب " البراي " في الآجال المحددة

و صرح في ذات السياق بان "اللجنة القطاعية المشتركة المتكونة من قطاعات التربية و الصحة و التكوين المهني و التضامن الوطني التي اتراسها والتي نصبها الوزير الأول مؤخرا قد أعدت منشورا وزاريا مشتركا من اجل التكفل بالفراغات التي كانت موجودة من قبل و تعزيز التنسيق بين القطاعات من اجل تسهيل إدماج هذه الشريحة في الوسط المدرسي" مضيفا أن أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة سيكون لهم كتبهم بطريقة البراي في الآجال المحددة.

كما تطرق الوزير لملف توظيف المتحصلين على شهادات المدراس العليا لتكوين الأساتذة حيث ذكر بان جميع المتخرجين من تلك المعاهد بإمكانهم أن يدرسوا و ذلك "بفضل الترخيص الذي منحه الوزير الأول و الذي سيتكفل بالفائض منذ 2016 إلى غاية 2019".

إلا أن الوزير قد أكد بان "القائمة الاحتياطية تبقى سارية في حالة ما إذا كان عدد المتخرجين من هذه المدرسة غير كاف".

للتذكير أن أكثر من 9 ملايين تلميذ سيلتحقون بالمؤسسات التربوية خلال الدخول الدراسي المقبل من بينهم أكثر من 36000 ينتمون لفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج