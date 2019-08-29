عشرات القتلى والجرحى في قصف "جوي" جنوبي اليمن

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية اليوم الخميس ، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف "جوي " على مواقع القوات الحكومية جنوبي اليمن.وذكرت الوزارة ورئاسة هيئة الأركان العامة في بيان أوردته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحكومة أنها "تدين القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وضواحيها ومدينة زنجبار في محافظة أبين"، مضيفة أن القصف "أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيل وعشرات الجرحى من القوات المسلحة وعدد من المدنيين".

واتهمت الطيران الإماراتي بتنفيذ "عشر ضربات جوية" على قوات الحكومة في عدن وأبين "منذ مساء أمس الأربعاء"، كما أكدت "أن الطيران مازال محلقا حتى هذه اللحظة".

وكان مصدران يمنيان ، أحدهما مسؤول أمني قد أفادا في وقت سابق بمقتل نحو 30 من عناصر القوات الحكومية اليمنية في قصف جوي طال مواقعها في منطقة دوفس بمحافظة أبين جنوبي البلاد.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج