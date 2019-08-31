الألعاب الإفريقية-2019 : الجزائر تحصد 3 ميداليات منها ذهبية واحدة في تخصص المصارعة الحرة

افتك المنتخب الجزائري للمصارعة الحرة، ثلاث ميداليات (1 ذهب، 1 فضة، 1 برونز)، في ختام الجولة الأخيرة لمنافسات المصارعة المشتركة، اليوم الجمعة، بمدينة الجديدة، ضمن الألعاب الإفريقية-2019، التي يستضيفها المغرب إلى غاية 31 أغسطس الجاري.

وكان المعدن النفيس من نصيب عبد الحق خرباش (-57 كلغ)، بينما عادت الميدالية الفضية لفاتح بن فرج الله (-86 كلغ). الميدالية البرونزية نالها محمد فرج (-97 كلغ).

وتألق المصارعون الجزائريون في تخصص المصارعة الرومانية بحصيلة 6 ميداليات (3 ذهب، 3 برونز).

وكانت الذهبيات الثلاث من نصيب عبد الكريم وكالي (77 كلغ)، بشير سيد عزارة (87 كلغ)و آدم بوجملين (97 كلغ)، في حين عادت البرونزية للمصارع عبد النور لعوني (60 كلغ)، عبد المالك مرابط (67 كلغ) وحمزة حلوي (103 كلغ).