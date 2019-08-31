ارتفاع عدد الإصابات في مسيرة العودة شرقي قطاع غزة إلى 75

ارتفع عدد الإصابات في صفوف الفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة ، اليوم الجمعة ، إلى 75 إصابة.وأفادت مصادر طبية ، بأن طواقمها تعاملت مع 75 إصابة جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لفعاليات الجمعة الـ72 من مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع.

وأوضحت أن 42 إصابة كانت بالرصاص الحي، الذي أطلقته قوات الاحتلال إلى جانب الغاز المدمع تجاه المشاركين في فعاليات جمعة الوفاء للشهداء.

ولفتت إلى أن من بين الإصابات 18 طفلا ، بالإضافة لإصابة مسعف وصحفي ، وتضرر سيارتي إسعاف جراء اعتداء الاحتلال على المسيرات السلمية شرق قطاع غزة.. مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار والقنابل المسيلة للدموع تجاه المواطنين الذين بدأوا التوافد إلى مخيمات العودة الخمسة شرق القطاع، ما أدى إلى وقوع الإصابات.وكان قد أعلن في وقت سابق عن إصابة 23 بالرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع .

وانطلقت مسيرات العودة في 30 مارس 2018، تزامنا مع ذكرى "يوم الأرض"، ودشنت خمسة مخيمات مؤقتة على مقربة من السياج الأمني، الذي يفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ انطلاق المسيرة استشهد 326 مواطنا، منهم 16 شهيدا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 31 ألفا آخرون، منهم 500 في حالة الخطر الشديد ، وذلك في استهداف الاحتلال للمشاركين في المسيرة واعتداءات أخرى في القطاع