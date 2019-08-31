الألعاب الإفريقية-2019: الجزائري محمد تريكي يفتك ذهبية القفز الثلاثي

افتك الجزائري محمد تريكي، ذهبية القفز الطويل، بعد النهائي الذي جرى اليوم الجمعة بالمركب الرياضي "مولاي عبد الله" بالرباط، ضمن الألعاب الإفريقية-2019، التي يستضيفها المغرب إلى غاية 31 أغسطس الجاري.ونال تريكي اللقب، بفضل قفزة قدرت بـ 8.01 متر، متوفقا على المغربي مروان قاسيمي (7.79 متر) والبينيني روميو نتيا (7.72 متر). وبالتالي أضاف الرياضي الجزائري الي رصيده ميداليته الثانية بعد فضية القفز الثلاثي.

وبفضل هذا الفوز الجديد، حصدت الجزائر الميدالية الخامسة من المعدن النفيس في رياضة ألعاب القوى، بعد ذهبيات عبد الماليك لحولو في 400 متر حواجز، العربي بورعدة في العُشاري (7319 نقطة)، أمين بوعناني في 110 متر حواجز، وهشام شرابي في القفز بالزانة.

وفي ختام اليوم الأخير من منافسات ألعاب القوى، احتلت الجزائر المركز الرابع في الترتيب العام، برصيد 7 ميداليات (5 ذهب، 1 فضة، 1 برونز)، بينما عادت المرتبة الأولى لنيجيريا بمجموع 20 ميدالية (9 ذهب، 7 فضة، 4 برونز)، متفوقة على كينيا بواقع 15 ميدالية (8 ذهب، 5 فضة، 2 برونز) وإثيوبيا بـ 18 ميدالية (5 ذهب، 5 فضة، 8 برونز).