الألعاب الإفريقية-2019 : الجزائري عصام نسيب يتوج بالذهب في الرماية على الأطباق

توج الجزائري عصام نسيب ، بالميدالية الذهبية لمسابقة الرماية على الأطباق "سكيت"، التي جرت منافساتها اليوم الجمعة بنادي "الفلين العرجات" بضواحي مدينة سلا ، في ختام مسابقات الرماية الرياضية ، ضمن الألعاب الإفريقية-2019 ، التي يستضيفها المغرب إلى غاية 31 أغسطس الجاري.

وتفوق نسيب في تخصص الرماية على الأطباق بمجموع 96 نقطة، متوفقا على السنغالي حسن صالح ، الذي نال الفضية (94 نقطة) والمغربي موسى السيد، الذي اكتفى بالبرونزية (88 نقطة.

وفي ختام منافسات الرماية الرياضية، احتلت الجزائر الصف الثاني للترتيب العام بميداليتين (1 ذهب، 1 فضة)، وراء مصر التي حصدت 4 ميداليات منها 3 ذهب و 1 برونز ، بينما حل المغرب ثالثا بمجموع 5 ميداليات 3 فضة، 2 برونز.

المصدر : وأج