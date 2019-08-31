اتحاد بسكرة ونجم مقرة يتصدران الرابطة المحترفة الأولى مؤقتا

اعتلى فريقي اتحاد بسكرة ونجم مقرة صدارة الترتيب مؤقتا، بعد فوهما على أولمبي الشلف (1-0) واتحاد بلعباس (2-1)، على التوالي ، سهرة الجمعة ، عند انطلاق مباريات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ، التي ستتواصل غدا السبت وتختتم يوم الأحد المقبل.

وتفوق اتحاد بسكرة على ضيفه أولمبي الشلف بنتيجة (1-0 )، الشوط الأول(0-0)بملعب العالية (بسكرة) ، في لقاء جمع بين الصاعدين الجديدين، والذي اكتفى فيه المحليون بهدف بن عاشور من ركلة جزاء (د 69)، ليكتسبوا النقاط الثلاث.

ويعد هذا الفوز الثاني لتشكيلة عاصمة "الزيبان"، في بداية هذا الموسم والذي سمح لهم بتصدر جدول الترتيب مؤقتا (6 ن)، عكس "الشلفاوة" الذين يبحثون عن أول انتصار لهم منذ عودتهم لقسم الأضواء، وبذلك يقبع الأولمبي في المرتبة الـ11 (1 ن) من ثلاثة لقاءات.

وسار نجم مقرة على نفس نهج اتحاد بسكرة، محققا الفوز الثاني، بعد إطاحته بملعب 8 ماي 1945 بسطيف، بضيفه اتحاد بلعباس بواقع (2-1)، الشوط الأول (0-0). وكان الزوار قد تقدموا في النتيجة خلال الشوط الثاني عبر عيشي (د 62)، لكن تتام عدل الكفة لتشكيلة "النجم" بسرعة (د 65). لينتصر الصاعد الجديد بفضل هدف لاعبه دمان (د 81). وبالتالي قفز نجم مقرة إلى صدارة الترتيب مؤقتا بمعية نجم مقرة برصيد (6 ن). في حين تدحرج "العباسية" إلى قاع الترتيب بدون رصيد من ثلاث هزائم.

الجمعة 30 أغسطس

اتحاد بسكرة - أولمبي الشلف 1 - 0

نجم مقرة - اتحاد بلعباس 2 - 1

السبت 31 أغسطس

الجزائر (ملعب عمر حمادي) : نادي بارادو - شبيبة القبائل 00ر20 سا

الجزائر (ملعب 5 جويلية) : نصر حسين داي - شباب بلوزداد 00ر21 سا

برج بوعريريج : أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف 00ر20 سا

وهران (ملعب أحمد زبانة) : مولودية وهران - شباب قسنطينة 00ر20 سا

بشار : شبيبة الساورة - مولوديّة الجزائر 30ر20 سا

الأحد 1 سبتمبر :

الجزائر بملعب عمر حمادي : اتحاد الجزائر - جمعية عين مليلة 00ر20 سا

الترتيب نقاط لعب

1. نجم مقرة 6 3

--. اتحاد بسكرة 6 3

3. شباب بلوزداد 4 2

--. مولودية الجزائر 4 2

--. شبيبة القبائل 4 2

--. اتحاد الجزائر 4 2

--. مولودية وهران 4 2

--. أهلي برج بوعريريج 4 2

9. شبيبة الساورة 3 1

10. نصر حسين داي 2 2

11. جمعية عين مليلة 1 1

--. شباب قسنطينة 1 2

--. وفاق سطيف 1 2

--. أولمبي الشلف 1 3

15. نادي بارادو 0 2

--. اتحاد بلعباس 0 3.