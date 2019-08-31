أول محرم عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري, في بيان لها , أنه بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة, فإن يوم أول محرم سيكون هذا الاحد عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات, بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة.

وأوضح ذات المصدر أنه يتيعن على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.

وذكرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جولية 1963 المعدل والمتمم المتضمن قائمة الأعياد القانونية.

المصدر: واج