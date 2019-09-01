استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال مسيرات العودة جنوبي قطاع غزة

استشهد شاب فلسطيني اليوم السبت متأثرا بجروح كانت قد أصيب بها أمس الجمعة عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن " الشاب أبو موسى أصيب برصاص قناصة الاحتلال خلال مشاركته في المسيرة السلمية على الحدود الشرقية للمدينة ونقل للعلاج قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده اليوم متأثرا بجروحه الخطيرة ".

وكان قد أعلن في وقت سابق عن إصابة 23 بالرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع .

وانطلقت مسيرات العودة في 30 مارس 2018، تزامنا مع ذكرى "يوم الأرض"، ودشنت خمسة مخيمات مؤقتة على مقربة من السياج الأمني، الذي يفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ انطلاق المسيرة استشهد 326 مواطنا، منهم 16 شهيدا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 31 ألفا آخرون، منهم 500 في حالة الخطر الشديد، وذلك في استهداف الاحتلال للمشاركين في المسيرة واعتداءات أخرى في القطاع.

المصدر : الوكالات