قوات حفتر تستهدف مواقع لحكومة الوفاق الليبية في غريان مخلفا قتيلين

استهدف طيران قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ، اليوم السبت ، مواقع قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا ، في مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس، ما خلف قتيلين.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن سلاح الجو التابع لحفتر استهدف صباح اليوم تمركزات قوة حماية غريان، مما أدى إلى مقتل شخصين، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت قوات حكومة الوفاق المعترف بها من المجتمع الدولي ، قد أعلنت الإثنين الماضي أنها تمكنت من صد هجوم عسكري كبير نفذته قوات حفتر لاستعادة مدينة غريان الواقعة على بعد (80 كلم) جنوب طرابلس.

وتمكنت قوات حكومة الوفاق الوطني نهاية يونيو الماضي، من استعادة السيطرة على مدينة غريان من قبضة قوات حفتر، التي سيطرت على المدينة مطلع أبريل الماضي.

وتباطأت عملية تسوية الأزمة الليبية منذ أن شن اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الرابع من أبريل الماضي هجوم عسكري على العاصمة طرابلس قابلتها حكومة الوفاق بعملية "بركان الغضب" لصد الهجوم، وذلك قبل أيام قليلة من مؤتمر المصالحة في مدينة غدامس الذي ألغي في وقت لاحق.

وتسببت المعارك منذ اندلاعها في مقتل 1093 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين فضلا عن نزوح قرابة 120 ألف شخص من مواقع الاشتباكات، بحسب الأمم المتحدة.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة في ظل انتشار السلاح، منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي العام 2011.

المصدر : الوكالات