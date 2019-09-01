المشاركة الجزائرية في الألعاب الإفريقية-2019:حصاد 125 ميدالية منها 33 ذهبية ومرتبة رابعة قاريا

أحرز الرياضيون الجزائريون المشاركون في 25 نوعا من الرياضات خلال النسخة الـــ 12 للألعاب أفريقية التي جرت من 19 إلى 31 بالمغرب على مجموع 125 ميدالية منها 33 ذهبية، 32 فضية و 60 برونزية في 19 نوعا من الرياضات.بفضل هذه الحصيلة، تحتل الجزائر المركز الرابع في الترتيب النهائي للتظاهرة خلف العملاق المصري (273 ميدالية (102 ذ - 98 ف - 73 ب) و نيجيريا (127: 46 - 33 - 48) و جنوب إفريقيا (87: 36 - 26 و 25 .

ألعاب القوى ، التجذيف ، الجمباز و السباحة ، حصاد بــ 5 ذهبيات لكل رياضة

و استطاع ممثلو 11 رياضة من الصعود على أعلى منصة التتويج و خاصة منها ألعاب القوى ، التجذيف ، الجمباز و السباحة ، حيث حصدوا خمس ذهبيات لكل رياضة.ويبقى السباحون و السباحات من بين الرياضيين الجزائريين الذين افتكوا أكبر عدد من الميداليات (20: 5 ذ - 7 ف - 8 ب) متبوعين بممثلي الجمباز الذين نالوا 17 ميدالية (5 ذ - 7 - ف - 5 ب) ثم مصارعي الكاراتي-دو (13: 2 ذ - 2 ف - 9 ب).

رياضة رفع الأثقال تكتفي بالفضة والبرونز

و حتى رياضة رفع الأثقال، كان لها نصيب وافر من الميداليات ، لكن بدون المعدن النفيس حيث اكتفت بــــ 15 ميدالية منها 6 فضيات و 9 برونزيات.

6 رياضات عادت بخفي حنين

وجاءت خيبة المشاركة الجزائرية في ألعاب-2019 الإفريقية من 6 رياضات عادت بخفي حنين و خاصة كرة اليد (رجال و سيدات) و كرة القدم (سيدات) تضاف إليهما التايكوندو و الدراجات الجبلية و الكرة الطائرة الشاطئية و السنوكر.

الألعاب الإفريقية-2019 جدول الميداليات الجزائرية في دورة المغرب

جدول الميداليات التي حصلت عليها الرياضة الجزائرية المشاركة في الألعاب الإفريقية-2019 التي جرت من 19 إلى 31 أغسطس بالمغرب.

الرياضة ذهب فضة برونز المجموع

1. ألعاب القوى 5 1 1 7

2. التجذيف 5 1 3 9

3. كرة الريشة 1 1 0 2

4. ملاكمة 2 0 3 5

5. كانوي 0 0 2 2

6. دراجات 1 0 1 2

7. شطرنج 0 1 3 4

8. جمباز 5 7 5 17

9. رفع الأثقال 0 6 9 15

10.جودو 2 3 6 11

11.كاراتي-دو 2 2 9 13

12.مصارعة 4 1 4 9

13.سباحة 5 7 8 20

14.فروسية 0 0 1 1

15.تنس الطاولة 1 0 2 3

16.رمي القوس 0 0 1 1

17.الرمي الرياضي 0 0 1 1

18.ترياتلون 0 1 1 2

19.الكرة الطائرة 0 1 0 1

المجموع: 33 32 60 125

المصدر :وأج