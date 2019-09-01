أولمبي المدية يتصدر الرابطة المحترفة الثانية منفردا

انفرد أولمبي المدية بصدارة المحترف الثاني بحصده فوزه الثاني تواليا بإطاحته خارج الديار باتحاد عنابة (3-1)، بينما يتواجد هذا الأخير في ذيل الترتيب، بدون رصيد رفقة اتحاد الحراش المنقوص من مباراة ، عقب إجراء مباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، يومي الجمعة والسبت، على أن تختتم يوم الاثنين المقبل.

حقق أولمبي المدية فوزا باهرا في ميدان مضيفه اتحاد عنابة بثلاثية لهدف (3-1)، بفضل أهداف لكروم (د 5)، مقراني (د 80) ومدّان (د 90)، بينما قلّص خريفي (د 86) النتيجة للمحليين. وعلى ضوء هذه النتيجة اعتلى أبناء عاصمة التيطري ريادة الترتيب بمفردهم (6 ن)، بينما يقبع أبناء مدينة "بونة" في قاع الترتيب بدون رصيد.

بدوره أحرز وداد تلمسان الأهم بملعبه وأمام جمهوره إثر إطاحته بجمعية الخروب (1-0)، بواسطة هدف نزواني (د 70)، ليحقق "الزيانيون" أولى انتصاراتهم لهذا الموسم الجديد ويرتقون إلى وصافة الترتيب بــ 4 نقاط . وتغلب فريق مولودية بجاية على دفاع تاجنانت بواقع (2-0)، بملعب الوحدة المغاربية ببجاية، وسجل هدفي "الموب"، عبد الرزاق بلاّل في الدقيقة الـــ (26) و 79 من عمر المباراة وبفضل هذا الفوز صعد "البجاوية" للمركز الرابع برصيد 3 نقاط رفقة ثلاثة فرق.

وتميز افتتاح هذه الجولة الثانية يوم الجمعة ، بأربع تعادلات ، حيث فرض شبيبة بجاية التعادل الإيجابي على مضيفه أمل بوسعادة (1-1)، وانتهى داربي مدينة وهران بين الجمعية المحلية والصاعد الجديد، أولمبي أرزيو بنتيجة 2-2 . وتتواجد هذه الفرق الأربعة ضمن الكوكبة التي تحتل الصف الثامن بـــ نقطتين .

مولودية سعيدة أيضا اكتفت بالتعادل مع مولودية العلمة (1-1)، "العلمية" يتمركزون في الصف الثامن (2 ن) و "السعيدية" في المركز الـ13 (1 ن). وعاد سريع غليزان بنقطة من ملعب شبيبة سكيكدة (1-1)، وضعته في المركز الثاني (4) مع تلمسان، في حين يتواجد "السكيكدية" في الصف الـ13 بنقطة وحيدة.

وتختتم هذه الجولة الثانية من المحترف الثاني، يوم الإثنين بلقاء اتحاد الحراش - أمل الأربعاء بملعب بولوغين على الساعة الــ 00ر17 .

المصدر : وأج