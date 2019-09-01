تبسة: إنقاذ عائلة على متن سيارة جرفتها سيول الأمطار ببلدية المريج

تمكنت فرق التدخل للحماية المدنية بولاية تبسة من إنقاذ عائلة كانت على متن سيارة جرفتها سيول الأمطار التي تساقطت ليلة السبت إلى الأحد و امتصاص المياه من عدة سكنات عبر عدة بلديات .

وأوضحت الحماية المدنية أن فرق التدخل للوحدة الثانوية للحماية المدنية بالونزة تمكنت من إنقاذ عائلة من 5 أشخاص جرفتها سيول الأمطار وعلقت بحافة واد على الطريق الوطني رقم 82 بالمكان المسمى "هنشير زروالة" عند مدخل بلدية المريج، مشيرا إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لهم بعين المكان وإخراج السيارة باستعمال شاحنة الإطفاء. كما تدخلت مختلف وحدات الحماية المدنية على إثر تساقط كميات معتبرة من الأمطار على فترات بعدد من بلديات الولاية، من أجل امتصاص المياه التي غمرت المنازل و وضع جهاز أمني و وحدات يقظة لضمان التدخل السريع عبر عدة طرق رئيسية و ثانوية وأحياء وتجمعات سكانية.

و تم القيام بتدخلات متفرقة تمثلت في امتصاص مياه أمطار من حوالي 50 منزلا ببلديات مرسط والشريعة وثليجان والعقلة والماء الأبيض والونزة، إضافة إلى امتصاص مياه من داخل قبو مركز التكوين المهني ببلدية مرسط وفناء المدرسة الابتدائية "أبو موسى الأشعري" ببلدية الماء الأبيض، وعدة محلات تجارية.

كما تسببت مياه الأمطار المتساقطة والتي زاد ارت فاع مستواها في بعض الحالات عن 50 ملم ، في قطع الطريق الولائي رقم 149 الرابط بين بلديتي سطح قنتيس والعقلة بسبب الارتفاع الكبير لمنسوب المياه.

من جهتها، توقعت وحدة الديوان الوطني للأرصاد الجوية لمطار العربي التبسي استمرار تساقط أمطار غزيرة عبر مختلف مناطق ولاية تبسة طيلة نهار اليوم الأحد, مشددة على أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية.

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية