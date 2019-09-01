الطيب بوزيد: توظيف ألف أستاذ واستلام 54 ألف سرير خلال سبتمبر الجاري

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد عن تدعيم القطاع بعديد الهياكل البداغوجية لتحسين مردود الجامعة على غرار استلام 84 مقعدا بيداغوجيا و54 ألف سرير وعديد مراكز البحث كما سيتم توظيف 100 أستاذ جامعي خلال شهر سبتمبر الجاري.

ويرى الوزير بوزيد في هذا الصدد" انه تم فتح فرعين في التخصصات الجديدة وهي التمريض بجامعتي مستغانم وبجاية وتخصص جديد في جامعة باتنة وهو الطاقات المتجددة وفرع أخر جديد بجامعة خنشلة وهو الغابات والثروة الغابية وهي التخصصات التي نحتاجها في المستقبل".

وأعلن الوزير من جهة أخرى عن تعزيز سكان الولايات الجنوبية بهياكل بيداغوجية تستقطب الطلبة الأجانب.

ويقول الوزير في هذا الخصوص : "انه تم الشروع في سياسة جديدة نحو الجنوب حيث وقفنا على مطالب الأساتذة والطلبة بهذه الجهة من الوطن بحيث نتجه لفتح فروع تستجيب للمنطقة كما نعمل على استقطاب الطلبة الأجانب لولايات الشريط الحدودي".

المصدر: الإذاعة الجزائرية