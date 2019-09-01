هيئة الحوار والوساطة : صياغة مسودة مقترحات كل الفاعلين لتقديمها للسلطة المعنية

تعكف الهيئة الوطنية للوساطة والحوار على بلورة رؤية موحدة للخروج بأرضية توافقية للخروج من الأزمة السياسية والذهاب للانتخابات الرئاسية حيث تعمل على صياغة كل المبادرات سواء السياسيين والفاعلين في المجتمع لتقديمها في شكل مسدوة مقترحات للسلطة.

وفي هذا السياق أكد المنسق العام للهيئة كريم يونس في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الجهود متواصلة من أجل تهيئة الأجواء التي تمكن من تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة.

و طرحت أمس الهيئة الوطنية للوساطة والحوار بعد التقائها مع عدد كبير من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات والناشطين، مقترحات تعديل قانون الانتخابات ومشروع قانون لاستحداث اللجنة المستقلة للاشراف على الانتخابات وأمامها اليوم صياغة جل المقترحات وتقديمها في شكل ورقة طريق لترفع للسلطة للمرور إلى العملية الانتخابية وانتخاب رئيس للبلاد.

وأوضح عضو بهيئة الحوار عبد الوهاب بن جلول أن تنصيب لجنة خاصة للمجلس الاستشاري سيساعد الهيئة الوطنية للحوار للخروج بمسودة مقترحات تجسد ورقة طريق ورفعها للسلطة المعنية.

وأشار بن جلول إلى أن الهيئة تواصل لقاءاتها مع كل الفاعلين بالمجتمع سواء طلبة وأساتذة ومواطنين عبر 48 ولاية لاستكمال صياغة المقترحات .

المصدر:ا لإذاعة الجزائرية