تبادل لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله عبر الحدود اللبنانية

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن قذائف مضادة للدبابات انطلقت من لبنان صوب قاعدة وآليات عسكرية وإنه رد بإطلاق النار على أهداف في جنوب لبنان.

وقال حزب الله إن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اليوم الأحد مما أسفر عن قتل وجرح من كانوا في داخل الآلية..

وظلت إسرائيل في حالة تأهب لمواجهة محتملة مع حزب الله على مدى الأسبوع المنصرم بعد استخدام طائرات مسيرة لمهاجمة ما وصف بأنه هدف مرتبط بمشروعات لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه في ضاحية بالعاصمة بيروت.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في وقت متأخر من مساء السبت إن قادته الميدانيين مستعدون للرد على الهجوم الذي ألقى بمسؤوليته على إسرائيل.

المصدر: الوكالات