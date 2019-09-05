مجلس العموم البريطاني يتبنى مشروع قانون يمنع "بريكست" دون اتفاق

صوت مجلس العموم البريطاني امس الاربعاء لصالح مشروع قانون يفرض على الحكومة التخلي عن خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 31 أكتوبر المقبل دون اتفاق.

وتم التصويت على مشروع القانون في قراءته الثالثة والأخيرة بغالبية 327 صوتا، ومعارضة 299 آخرين، وهو ما يعني مرور النص مباشرة إلى مجلس اللوردات.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ردا على ذلك، النواب إلى التصويت على مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 اكتوبر المقبل، بعد التصويت المؤيد لإرجاء موعد /بريكست/.

وقال "لا يمكن للحكومة أن تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه الحكومة"، مضيفا "يجب الآن أن تحصل انتخابات الثلاثاء في 15 أكتوبر".

ويحتاج جونسون لتمرير عريضة تنظيم انتخابات عامة مبكرة إلى دعم ثلثي أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 650 ،ولكن المعارضة الواسعة لسياسته حتى من جانب نواب حزبه المحافظ تنذر بفشل مسعاه.

يشار إلى أن هذه الهزيمة هي الثانية لجونسون في البرلمان، بعد أن وافق غالبية أعضاء المجلس ومعهم 21 نائبا محافظا اول أمس /الثلاثاء/ على طرح مشروع القانون المذكور للتصويت المبدئي .