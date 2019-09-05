عودة 120 حاج إلى ارض الوطن بعد ادائهم فريضة الحج برعاية من رئاسة الجمهورية

عاد الأربعاء الى أرض الوطن فوج الحجاج المكون من 120 حاجا وحاجة بعد تمكنهم من أداء فريضة الركن الخامس من الاسلام المتكفل بهم من طرف رئاسة الجمهورية.

وكان في استقبال الحجاج بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية مرفوقة بوزير الشباب والرياضة رؤوف برناوي. وبالمناسبة أكدت السيدة الدالية في تصريح للصحافة انه "تم تسخير كافة الظروف و الامكانيات لخدمة هؤلاء الحجاج وعددهم 120" المتكونين من "مواطنين من ذوي الدخل الضعيف والعائلات المعوزة، ونزلاء دور العجزة والمسنين من كافة الولايات".

كما أوضحت انه لم "تسجل وفيات او اصابات لدى هؤلاء الحجاج ما عدا بعض الإصابات الخفيفة" خلال ادائهم المناسك واقامتهم بالبقاع المقدسة، مثمنة جهود البعثة الطبية و الطاقم المرافق لهؤلاء الحجاج و حسن التكفل بهم إلى حين عودتهم لديارهم في أجسن الظروف.

وأكدت الوزيرة من جهة أخرى أن هذه العملية التضامنية ستستمر خلال موسم الحج القادم وذلك لتمكين العديد من الموطنين من فئة المواطنين المعوزين و الفئات الهشة و المقيمين بمراكز رعاية المسنين من مختلف ولايات الوطن من أداء فريضة الحج .

وفي هذا الإطار، أشاد وزير الشباب والرياضة بهذه المبادرة للتكفل بالأشخاص المعوزين وتمكينهم من داء مناسك الحج وزيارة بيت الله الحرام .

وبهذه المناسبة، عبر هؤلاء الحجاج في رسالة لهم عن سعادتهم لتمكينهم من تأدية هذه الفريضة في "ظروف جيدة" منوهين بالوسائل المسخرة لهم وكذا ظروف سفرهم و اقامتهم بالبقاع المقدسة.