كأس العالم 2022 / إفريقيا : النتائج الجزئية لتصفيات الدور الأول/ذهاب

تلتحق المنتخبات ال 14 المتأهلة من الدور الأول لتصفيات المنطقة الإفريقية لكأس العالم قطر-2022 ، بأحسن المنتخبات الـ 26 للقارة الإفريقية للدور الثاني.

وسيتم اجراء عملية القرعة للمنتخبات ال 40 التي سيتم تقسيمها على 10 مجموعات تضم كل واحدة منها 4 منتخبات.

و تتأهل المنتخبات العشرة للمرحلة الفاصلة (ذهابا و إيابا) تتأهل على إثرها خمسة منتخبات لمونديال قطر 2022.

النتائج الجزئية لمباريات التي جرت يوم الاربعاء:

بوروندي - إثيوبيا 1-1

إثيوبيا - ليزوتو 0-0

إريتريا - ناميبيا 1-2

جزر موريس - الموزمبيق 0-1

ساو تومي - غينيا بيساو 1-1

جنوب السودان - غينيا الاستوائية 1-1

جيبوتي - إسواتيني 2-1

ليبيريا - سيرا ليون 3-1

الخميس 5 سبتمبر:

جيبوتي: الصومال - زمبابوي

نجامينا: التشاد - السودان

فيكتوريا: السيشل - رواندا

الجمعة 6 سبتمبر:

باكاو: غامبيا - أنغولا

موروني: القمر - الطوغو

السبت 7 سبتمبر:

فرانسيستاون: بوتسوانا - مالاوي