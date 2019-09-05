كأس العالم 2022 / إفريقيا : النتائج الجزئية لتصفيات الدور الأول/ذهاب

تلتحق المنتخبات ال 14 المتأهلة من الدور الأول لتصفيات المنطقة الإفريقية لكأس العالم قطر-2022 ، بأحسن المنتخبات الـ 26 للقارة الإفريقية للدور الثاني.
وسيتم اجراء عملية القرعة للمنتخبات ال 40 التي سيتم تقسيمها على 10 مجموعات تضم كل واحدة منها 4 منتخبات.
و تتأهل المنتخبات العشرة للمرحلة الفاصلة (ذهابا و إيابا) تتأهل على إثرها خمسة منتخبات لمونديال قطر 2022.
النتائج الجزئية لمباريات التي جرت يوم الاربعاء:
بوروندي - إثيوبيا 1-1
إثيوبيا - ليزوتو 0-0
إريتريا - ناميبيا 1-2
جزر موريس - الموزمبيق 0-1
ساو تومي - غينيا بيساو 1-1
جنوب السودان - غينيا الاستوائية 1-1
جيبوتي - إسواتيني 2-1
ليبيريا - سيرا ليون 3-1
الخميس 5 سبتمبر:
جيبوتي: الصومال - زمبابوي
نجامينا: التشاد - السودان
فيكتوريا: السيشل - رواندا
الجمعة 6 سبتمبر:
باكاو: غامبيا - أنغولا
موروني: القمر - الطوغو
السبت 7 سبتمبر:
فرانسيستاون: بوتسوانا - مالاوي