كأس العالم 2022 / إفريقيا : النتائج الجزئية لتصفيات الدور الأول/ذهاب

05/09/2019 - 11:34

تلتحق المنتخبات ال 14 المتأهلة من  الدور الأول لتصفيات المنطقة الإفريقية لكأس العالم قطر-2022 ، بأحسن المنتخبات الـ 26 للقارة الإفريقية للدور الثاني.

وسيتم اجراء عملية القرعة للمنتخبات ال 40 التي سيتم تقسيمها على 10 مجموعات تضم كل واحدة منها 4 منتخبات.

و تتأهل المنتخبات العشرة للمرحلة الفاصلة (ذهابا و إيابا) تتأهل على إثرها خمسة منتخبات  لمونديال قطر 2022.

النتائج الجزئية لمباريات التي جرت يوم الاربعاء:

   بوروندي - إثيوبيا 1-1

   إثيوبيا - ليزوتو 0-0

   إريتريا - ناميبيا 1-2

   جزر موريس - الموزمبيق 0-1

   ساو تومي - غينيا بيساو 1-1

   جنوب السودان - غينيا الاستوائية 1-1

   جيبوتي - إسواتيني 2-1

   ليبيريا - سيرا ليون 3-1    

   الخميس 5 سبتمبر:

   جيبوتي: الصومال - زمبابوي

   نجامينا: التشاد - السودان

   فيكتوريا: السيشل - رواندا  

   الجمعة 6 سبتمبر:

   باكاو: غامبيا - أنغولا

   موروني: القمر - الطوغو  

   السبت 7 سبتمبر:

   فرانسيستاون: بوتسوانا - مالاوي  

 

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رياضة, كرة القدم