انشاء محافظة للطاقات المتجددة في غضون الشهر الجاري

أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الخميس بأم البواقي، أن إنشاء محافظة الطاقات المتجددة في غضون سبتمبر الجاري "سيفسح المجال لانطلاق مشاريع كبرى في عدة قطاعات".

و أوضح الوزير في لقاء مع الصحافة على هامش زيارته لأم البواقي التي أشرف بها على افتتاح السنة الدراسية الجديدة (2019-2020)، أن التحضير لإنشاء محافظة الطاقات المتجددة جار على مستوى دائرته الوزارية، لافتا أن الوزير الأول قد أعطى تعليمات لإتمام التحضير لإنشاء المحافظة "في غضون شهر سبتمبر الجاري".

و أردف السيد عرقاب أن هذه الهيئة التي ينتظر المصادقة على استحداثها من قبل مجلس الحكومة ستضم خبراء و أخصائيين في المجال الطاقوي يعملون على أن تكون المحافظة بمثابة خارطة طريق لإنجاز مشاريع يتجسد فيها الانتقال نحو "الطاقة النظيفة" من جهة و الحفاظ على الموارد الطبيعية على غرار الغاز و البترول من جهة أخرى و ذلك ضمن سياسة واضحة تشجع استعمال الطاقة الشمسية.

قبل ذلك استمع الوزير لشروح حول تزويد مدرسة الشهيد "خياط عبادو" بمدينة أم البواقي بالطاقة الشمسية، مبرزا في هذا الخصوص بأن وزارة الطاقة تدعم كثيرا مبادرة تعميم تزويد المؤسسات التربوية بالطاقة الشمسية.

و أفاد السيد عرقاب في هذا السياق بأن 400 مدرسة عبر الوطن تم تزويدها بألواح الطاقة الشمسية بهدف المحافظة على البيئة و الاقتصاد في استعمال الطاقة الكهربائية التي تشتغل هي الأخرى بالغاز.

و قام وزير الطاقة أيضا بزيارة إلى كل من المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بأم البواقي و ثانوية الشهيد "قوراري رحمان" بذات المدينة و متوسطة "ضيف العمري" بقرية "بئر رقعة" ببلدية بريش اللتين أشرف بهما على افتتاح السنة الدراسية 2019-2020.