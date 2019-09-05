وزارة العمل تعلن الثلاثاء المقبل يوم عاشوراء وعطلة مدفوعة الأجر

سيكون يوم عاشوراء المصادف ليوم الثلاثاء القادم يوم عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وأوضح ذات المصدر أنه ، " يتيعن على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب ".

وذكرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن هذا الأجراء يأتي طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963

المصدر : وأج