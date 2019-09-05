وزير التربية يدشن أول ثانوية بعين قزام و فتح مركز إجراء امتحانات البكالوريا بتمنراست قريبا

أعلن وزير التربية الوطنية ، عبد الحكيم بلعابد ، مساء اليوم الخميس ، بولاية تمنراست أن مركزا لإجراء امتحانات شهادة البكالوريا سيفتح بالولاية المنتدبة الحدودية عين قزام (420 كلم بأقصى جنوب مقر الولاية).

وأوضح الوزير لدى تدشينه أول ثانوية بعين قزام الحدودية في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى المنطقة ضمن جولته الميدانية لمتابعة الدخول المدرسي الجديد 2019/2020 ببعض ولايات أقصى الجنوب أنه "سيتم فتح مركز لإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا لفائدة المترشحين النظاميين والأحرار بهذه المنطقة الحدودية ، مما سيساهم ذلك في التخفيف من معاناة المتمدرسين".

وتفقد الوفد الوزاري مختلف مرافق الثانوية الجديدة (800 مقعد و 200 وجبة)، حيث التقى بالمناسبة تلاميذ الذين رفعوا له انشغالا يتعلق بمسألة توفير فضاءات ملائمة و مهيأة لفترات الراحة بالمؤسسات التربوية، حيث وعد وزير القطاع بالتكفل بذلك.

كما أعطى وزير التربية الوطنية تعليمات لمسؤولي القطاع بخصوص توفير الكتاب المدرسي بعين قزام في أقرب الآجال.

واختتم عبد الحكيم بلعابد هذه الزيارة بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 20 سكنا لفائدة قطاع التربية بالولاية المنتدبة عين قزام.

وكان وزير التربية الوطنية قد قام قبل ذلك بزيارة مماثلة إلى الولاية المنتدبة عين صالح (750 كلم شمال تمنراست) التي دشن بها ثانوية جديدة وعاين عدة هياكل تربوية في مختلف الأطوار التعليمية.

المصدر : وأج