لا عب نادي بارادو هيثم لوصيف يلتحق رسميا بنادي أنجي الفرنسي

التحق مدافع نادي بارادو (الرابطة الجزائرية الأولى) هيثم لوصيف رسميا لمدة أربعة مواسم بنادي أنجي حسب ما أعلن عنه رئيس النادي الفرنسي الناشط في بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.و أوضح رئيس النادي سعيد شعبان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر ما يلي:" أنا سعيد جدا بترسيم قدوم هيثم لوصيف الذي التحق بنا للمواسم الأربع القادمة".

وسيخوض المدافع الدولي الجزائري (23 عاما) مغامرته الأولى خارج الوطن بعد أن أثبت إمكانياته مع نادي المكوّن بارادو.

وسيكون لوصيف ثالث لاعب من نادي بارادو يلتحق بأوروبا خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية بعد نعيجي الذي أمضى مع نادي جيل فيسنتي البرتغالي و بوداوي لصالح نادي نيس الفرنسي.وقُدّرت قيمة صفقة انتقال لوصيف الي أنجي بحوالي مليون أورو حسب الصحافة المختصة.

ويلتحق لوصيف بزميله الأسبق في "الباك" فريد الملالي الذي انضم بصفوف أنجي الموسم الفارط قادما إليه من بارادو.